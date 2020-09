MRS remove contenções em passeio público após ser intimada pela Prefeitura de Barra Mansa

Matéria publicada em 16 de setembro de 2020, 15:00 horas

Barra Mansa- A empresa Malha Regional Sudeste (MRS) recebeu uma notificação da Prefeitura de Barra Mansa, solicitando a retirada das contenções de pedestres no passeio público da Rua Duque de Caxias, no Centro. Após ser intimada, a companhia removeu os equipamentos irregulares. Representantes das secretarias de Planejamento Urbano e Ordem Pública estiveram no local para verificar o cumprimento da solicitação.

De acordo com o secretário de Ordem Pública, William Pereira, toda e qualquer intervenção que prejudique o trânsito ou a circulação de pedestre tem que passar pelo aval da prefeitura.

– Temos órgãos públicos municipais que são responsáveis por esse processo. Quando a empresa agiu de forma irregular, imediatamente a notificamos através da Coordenadoria de Trânsito e Transportes de Barra Mansa (Coortran). Em seguida acompanhamos a retirada da contenção – disse William.

Já o secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, falou como proceder com essas intervenções de forma regular.

– Para que isso seja feito de forma correta é necessário que a empresa envie um ofício, juntamente com o projeto, para que façamos uma avaliação técnica, com o intuito de liberar ou não a intervenção – ressaltou o secretário.