Mudança na flexibilização de atividades econômicas passa de sexta para segunda-feira: veja o que fecha

crise financeira causada pela falra de repasses do estado ao Hospital Regional é um dos fatores apontados para fechamento de alguns setores do comércio

Volta Redonda – A prefeitura informa que o fechamento das atividades econômicas, por um período de sete dias, foi adiado para segunda-feira (29). A reconsideração do prazo, que havia sido estabelecido para esta sexta-feira (26), atende a avaliações dos secretários de Desenvolvimento Econômico, Rogério Loureiro, e Projetos Especiais e Captação de Recursos, Joselito Magalhães, e líderes religiosos que dialogaram com empresários e entidades representativas.

O aumento do prazo de fechamento também visa evitar o “corre o corre” de consumidores que tenham necessidades de produtos específicos. A prefeitura reforça que a medida de fechamento das atividades comerciais, com permissão apenas para serviços essenciais, visa salvar vidas com a preservação da capacidade de atendimento no sistema público de saúde perante a pandemia do novo coronavírus.

O ato de suspensão da flexibilização, que vigora há quase 50 dias, é decorrente do crescente número de casos confirmados de covid-19, internações e, principalmente, a suspensão do Hospital Regional Zilda Arns em receber novos pacientes de Volta Redonda e região com o novo coronavírus. “Reforçamos nosso compromisso em salvar vidas e garantir o desenvolvimento do nosso município”, diz a nota.

