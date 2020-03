Águas das Agulhas Negras faz mudança no horário de atendimento ao cliente

Matéria publicada em 18 de março de 2020, 17:35 horas

Resende – Pensando no bem-estar de todos para minimizar ao máximo os efeitos da pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19), o funcionamento das lojas de atendimento ao cliente da concessionária Águas das Agulhas Negras será alterado a partir do dia 19 de março.

A loja do centro, situada a Rua Pintor Nunes de Paula, nº 57, irá funcionar das 10h às 16h, e a loja da sede, no bairro Morada da Colina, será mantida fechada.

Reforçamos que os clientes devem evitar ir às lojas de atendimento. Serviços como: emissão de segunda via de conta, quitação de débito, verificação de histórico de consumo e negociação de débitos podem ser solicitados normalmente pelos canais de atendimento não presencial (www.aguasdasagulhasnegras.com.br e 0800 762 0422).