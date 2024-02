Muitas nuvens e pancadas de chuva no Sudeste nesta segunda-feira (5)

País – A segunda-feira (5) começa com muitas nuvens e possibilidade de chuvas isoladas nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e nas regiões sul e centro do Espírito Santo. Nos períodos da tarde e da noite, a previsão é de pancadas de chuvas com trovoadas nas capitais Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Belo Horizonte (MG). Em Vitória (ES), também deve chover. É o que explica a meteorologista do Inmet, o Instituto Nacional de Meteorologia, Dayse Moraes.

“A gente tem chuva no Rio de Janeiro e norte de São Paulo, com pancadas de chuva que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento, por conta também do calor e da umidade. Nas outras áreas da região Sudeste, a gente tem as pancadas de chuva típicas de verão também, mas com volumes não muito expressivos”, afirma.

Os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo começam o dia com alerta de perigo potencial. Apesar do risco ser baixo, as chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos (40-60 km/h), podem causar risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O alerta vale também para a maior parte de Minas Gerais, com exceção das regiões de Jequitinhonha e Rio Doce. Dayse Moraes comenta a previsão para o restante da semana.

“Ao longo da semana deve seguir com esse padrão. As chuvas diminuem na região sudeste, mas, ainda assim, nos períodos da tarde e noite pode ter pontualmente alguma pancada de chuva mais forte”, explica.

Temperatura

A estação mais quente do ano, o verão, mantém o calor na região Sudeste do país. A temperatura mínima prevista é de 19ºC em Cristália (MG) e a máxima pode chegar a 33ºC em Colatina (ES).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Fonte: Brasil 61