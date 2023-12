‘Mula’ do Comando Vermelho é presa no Água Limpa

Volta Redonda – Agentes da 93ª Delegacia de Polícia prenderam no final da tarde desta quinta-feira (14) uma jovem de 20 anos no bairro Água Limpa. De acordo com a Polícia Civil, ela teria armazenado drogas em sua casa e na loja em que trabalhava.

A jovem foi encontrada em uma loja na Avenida Visconde do Rio Branco. Ao ser abordada, ela chorou e confessou que estaria com aproximadamente meio quilo de pasta base de cocaína dentro de sua residência. Ela também teria dito que o entorpecente seria entregue a um traficante no bairro Açude.

Pelo ‘serviço’ de armazenar e entregar a droga – vinda da comunidade do Jacaré, no Rio, capital –, ela teria recebido R$ 400. Conduzida à 93ª DP, ela foi recolhida ao sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça.