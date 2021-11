Mulher baleada segue internada e responde por homicídio em liberdade

Matéria publicada em 19 de novembro de 2021, 17:11 horas

Volta Redonda – Continua internada no Hospital São João Batista, a mulher de 48 anos que foi encontrada baleada na madruga de quinta-feira, dia 18, às margens da Rodovia do Contorno, em Volta Redonda. Ela é suspeita de matar a facadas outra mulher, no dia 4 deste mês, na Avenida Integração, próximo ao Edifício Redondo, no bairro Aterrado.

Embora a suspeita tenha se apresentado à polícia na ocasião do crime, não ficou presa porque não havia mandado de prisão contra ela. A princípio, o motivo do crime foi porque a vítima teria a chamado de gorda e feia.

A intensão do delegado titular da 93ª DP (Volta Redonda), Edézio Ramos, é descobrir se atiraram na mulher para vigar o assassinato, em que ela é apontada como autora, ou se foi baleada por outro motivo.