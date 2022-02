Mulher com criança de colo e idoso com problema de saúde recebem ajuda da GM-VR em dois locais da cidade

Matéria publicada em 1 de fevereiro de 2022, 15:02 horas

Em ambos os casos os pneus de seus veículos estavam furados e foram socorridos pela GM

Volta Redonda- Na manhã desta terça-feira, dia 1º, durante duas ocasiões a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) realizou mais uma demonstração de solidariedade junto a população da cidade, ao atender um chamado de uma senhora que teve o pneu do veículo rasgado e também em ajudar um idoso com o mesmo problema.

De acordo com informações da GM, a senhora estava com um bebê de poucos meses e pediu ajuda por telefone à corporação. Imediatamente, os guardas municipais Amarildo e Cleveci foram até o local, na Vila Santa Cecília, e fizeram a troca do pneu, resolvendo o problema da mãe e da criança.

Em seguida, ao passar perto do Hospital das Clínicas, também na Vila, os guardas viram um idoso e uma criança ao lado de um carro, parecendo aflitos. Os agentes pararam para oferecer ajuda e souberam que se tratava de mais um pneu avariado. O idoso tem um problema de saúde que o impede de pegar peso. Sendo assim, os guardas municipais providenciaram mais um socorro e fizeram a troca do pneu.

Em ambos os casos, a atitude dos guardas municipais foi muito elogiada pelos socorridos. Para o secretário municipal de Ordem Pública, o tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, “é muito importante essa pessoalidade das forças de segurança do município e vamos fortalecer cada vez mais esse tipo de ação”.