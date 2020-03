Mulher de Barra Mansa infectada pelo coronavírus é liberada de isolamento domiciliar

Matéria publicada em 17 de março de 2020, 12:37 horas

Barra Mansa – De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a mulher de 27 anos de Barra Mansa, infectada pelo novo coronavírus (Covid-19), não possui mais risco de contaminar outras pessoas, e por isso foi liberada do isolamento domiciliar, nesta terça-feira (17).

A paciente, que trabalha na Secretaria de Meio Ambiente de Barra Mansa, viajou para Itália entre os dias 9 e 23 de fevereiro. Ela viajou para Milão, na Lombardia, região que possui maior foco de casos no país, mas também esteve na Alemanha e em Portugal, antes de retornar para o Brasil.

No dia 1º de março, ela buscou atendimento na Santa Casa de Misericórdia, com sintomas do vírus, logo seu material foi coletado para exame, que atestou positivo para o Covid-19.

De acordo a Secretaria Municipal de Saúde, as pessoas que tiveram contato com a mulher de 27 anos também realizaram os exames e os resultados deram negativo para o novo coronavírus.