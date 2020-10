Mulher do suposto traficante ‘Robgol’ é presa novamente em Senador Camará, no Rio

Matéria publicada em 5 de outubro de 2020, 19:02 horas

Rio – O delegado titular da 90ª DP (Barra Mansa), Ronaldo Aparecido de Brito, juntamente com o delegado do CORE, Salvadoretti, prenderam, novamente, durante a operação nesta segunda-feira, dia 5, em Senador Camará, no Rio, a mulher do suposto traficante Robson Tertuliano da Silva, o Robgol, que está sendo procurado pela polícia do Sul Fluminense, suspeito de ser um dos principais distribuidores de drogas na região.

Ela tinha sido presa no dia 30 de setembro em Volta Redonda, em um carro com R$ 20 mil. Dinheiro que, segundo a polícia, seria proveniente da venda de drogas. Segundo o delegado, Andressa Rocha Souza da Cruz, foi liberada no domingo (4), e já tinha voltado a praticar crime.

Robgol conseguiu fugir de uma refinaria de drogas que foi descoberta e estourada pela Polícia Civil de Barra Mansa, no dia 25 de setembro deste ano, no bairro Laranjal, em Volta Redonda. Na ocasião, outros supostos integrantes da quadrilha, Geovane dos Santos, o Vaninho, Mozart Wendel de Oliveira Santos e Gerson Chrissostomos Ferreira foram presos em flagrante.

No imóvel de luxo, no Laranjal, foram apreendidos 6 quilos de pasta base de cocaína. Robgol conseguiu fugir, pulando um muro de seis metros e lesionou um dos pés.

Presa

A mulher de Robgol foi a primeira a ser presa na operação desta segunda-feira, em uma casa na Rua São José, em Senador Camará. No local foi apreendido um colete preto com compartimentos para porta carregadores e coldres. Nesses compartimentos foram encontrados carregadores de fuzil. Um deles estava municiado com 24 cartuchos intactos de calibre 762.

Também foram encontrados um carregador vazio de pistola Glock, três caixas vazias de celulares Iphone.

Na investida os policiais utilizaram dois carros blindados, e deram cumprimento a vários mandados de busca e apreensão.

– As ruas de acesso, principalmente a Vila Aliança, encontravam-se com barricadas fixas. Fato que inviabilizou a passagem dos veículos blindados por determinadas vias, bem como atrasou o trabalho policial, mas, a Polícia Civil obteve êxito em superar as barreiras. Os veículos blindados chegaram a ser recebidos a tiros disparados pelos criminosos – contou o delegado Ronaldo.

O policial lembrou que foram colocados ônibus e caminhões particulares atravessadas nas ruas, cujos condutores foram rendidos pelos bandidos, amarrados e obrigados a atravessarem os veículos nas vias públicas.

Ronaldo ressaltou que a falta de apoio aéreo visual (helicóptero) facilitou a fuga dos criminosos alvos da polícia, bem como viabilizou a movimentação constante de marginais armados com pistolas e fuzis pelas ruas do bairro. Os bandidos, segundo o delegado, adotaram táticas de guerrilha e realizaram cerco as equipes policiais que se encontravam no interior da comunidade.

– A presença do apoio aéreo impediria essa movimentação dos criminosos e inibiria a prática de fechamento das vias com caminhões e ônibus e um objeto conhecido como “jacaré”, destinado a danificar pneus dos veículos blindados e inviabilizar sua modalidade – explicou o delegado.