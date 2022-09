Mulher é agredida em Angra dos Reis com golpe de madeira na cabeça por apoiador de Bolsonaro

Angra dos Reis – Uma jovem, de 19 anos, foi agredida por um homem na tarde de sexta-feira (23) durante uma discussão por questões políticas em Angra dos Reis. O agressor é apoiador do atual presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro.

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima, apoiadora de Lula, saiu com as amigas para panfletar nas ruas e, depois, foi para um bar. O homem, que estava em uma mesa próxima, ouviu o grupo falando sobre o candidato à presidência do PT e invadiu a conversa dizendo ser bolsonarista.

– Nós paramos no bar para tomar refrigerante e estávamos conversando sobre o Lula. Um homem completamente aleatório falou com a gente e começou a dizer que era bolsonarista e ia votar no Bolsonaro. Falamos que estava tudo bem, mas que a conversa era entre nós. Ele insistiu e começou a nos xingar com comentários homofóbicos – disse a irmã da jovem agredida.