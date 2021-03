Matéria publicada em 28 de março de 2021, 08:00 horas

Volta Redonda – Uma mulher, de 29 anos, foi morta a tiros na noite de sábado (27), na Rua Venezuela, no bairro Vila Americana, em Volta Redonda. O caso foi encaminhado para 93ª DP.

De acordo com as primeiras informações, o suspeito seria um suposto ex-companheiro da vítima. Ela levou tiros na cabeça e no peito.

Após os disparos, o homem teria tentado fugir num Chevrolet Ônix, branco, mas foi interceptado e preso. Um revólver, calibre 38, com a numeração raspada, foi apreendido.