Mulher é assassinada no Açude II, em Volta Redonda

Matéria publicada em 7 de junho de 2020, 11:18 horas

Vítima comemorava seu aniversário no momento do crime; marido da vítima e nora do casal também foram baleados

Volta Redonda – Uma mulher, de 36 anos, foi morta com um tiro na cabeça na noite de sábado (06) em Volta Redonda. Segundo informações, a vítima completava 37 anos e comemorava seu aniversário dentro de um imóvel, localizado na Rua 10, no bairro Açude II. Um homem, de 40 anos, companheiro da vítima, foi baleado no pescoço e no abdômen e conseguiu dirigir até o Hospital São João Batista.

Uma jovem, identificada como nora do casal, também foi baleada. De acordo com informações, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e prestou atendimento à jovem. Não há informações sobre os suspeitos, que invadiram o imóvel no momento dos disparos. No local, a perícia apreendeu 14 estojos calibre 9 milímetros, dois projéteis, e uma munição calibre 9 milímetros.

Ainda na madrugada de domingo, outro homicídio foi registrado em Volta Redonda: um homem, não identificado, foi baleado dentro de um imóvel localizado na Rua 1.041, no bairro Volta Grande II. Ele morreu no local. O Samu chegou a tentar prestar o socorro, mas a vítima não resistiu. A Polícia Civil investiga os crimes.