Mulher é assassinada pelo ex-marido dentro de shopping

Valkiria de Brito Cavalcanti, de 40 anos foi assassinada pelo ex-marido, na noite deste domingo (25), dentro de uma loja localizada no Shopping Pátio, localizado no bairro Benedito Bentes, em Maceió (AL). Valkiria seria gerente da loja de cosmético onde foi morta pelo ex.

Após o crime, ele tirou a própria vida, de acordo com a Polícia Militar.

Foram ouvidos disparos de arma de fogo, gerando pânico no interior do shopping, especialmente na praça de alimentação. A Polícia Civil de Maceió investiga o caso.