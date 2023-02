Mulher é baleada em frente a escola no Retiro - Diário do Vale

Mulher é baleada em frente a escola no Retiro

Matéria publicada em 6 de fevereiro de 2023, 09:40 horas

Ataque aconteceu na manhã desta segunda-feira; atirador teria tentado suicídio após o ataque

Volta Redonda – Uma mulher ficou ferida após ser baleada na manhã desta segunda-feira (6) em frente à Escola Municipal Amaral Peixoto, no bairro Retiro, em Volta Redonda. O atirador teria tentado suicídio após o ataque, e ambos foram levados para o Hospital São João Batista.

Segundo informações iniciais apuradas pela reportagem, o crime aconteceu por volta das 6h50, quando a mulher deixava os filhos na escola com o marido e foi surpreendida pelos disparos. Existe a suspeita de crime passional.

No momento, a Rua Alcides Manoel Gonçalves segue isolada e os agentes da Polícia Militar aguardam a chegada da perícia. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos, e a reportagem do DIÁRIO DO VALE segue apurando o caso.