Mulher é detida com drogas em Itatiaia

Matéria publicada em 8 de abril de 2023, 18:32 horas

Itatiaia – Uma mulher de 29 anos foi presa, neste sábado (8), com 3 pinos de cocaína, R$ 320,00 em espécie e dois aparelhos celulares na Rua das Rosas, no bairro Jambeiro, em Penedo. Ação foi realizada por policiais do 37º Batalhão de Polícia Militar após receberem denúncia de um ponto de venda de drogas.

Segundo os agentes, a equipe foi até o local e encontrou uma mulher com a roupa descrita na denúncia. Ela teria tentado fugir ao perceber a aproximação da viatura, mas foi abordada pelos policiais. Com a suspeita foi encontrado todo o material apreendido.

O material e a mulher foram levados para a delegacia de Polícia Civil (99ª DP), onde a ocorrência foi registrada.