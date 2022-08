Mulher é detida por praticar crime ambiental em Pinheiral

Matéria publicada em 16 de agosto de 2022, 08:30 horas

Pinheiral – Na segunda-feira (15), agentes da 2ª Unidade de Polícia Ambiental (2ª UPAm) detiveram uma mulher por praticar crime ambiental, em Pinheiral. Ela era proprietária de um terreno na Rua Walter Valin Botelho, no bairro Vale do Sol, onde uma retroescavadeira fazia a remoção do solo irregularmente.

A autora não tinha documentação dos órgãos ambientais para realizar o serviço. Os policiais fizeram o registro fotográfico da área. Eles também deram ciência à mulher sobre o crime ambiental registrado no local.

A ocorrência da 2ª UPAm foi encaminhada para a Delegacia de Pinheiral.