Mulher é esfaqueada pela ex do ex-marido, em Barra Mansa - Diário do Vale

Mulher é esfaqueada pela ex do ex-marido, em Barra Mansa

Matéria publicada em 20 de janeiro de 2023, 19:26 horas

Barra Mansa – Uma mulher de 40 anos ficou ferida depois de ter sido esfaqueada pela ex-companheira do ex-marido, no bairro Vila Nova, em Barra Mansa. O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (20), na Rua José Melchiades, no bairro Vila Nova.

A mulher foi atingida no ombro. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para a Santa Casa de Barra Mansa.

A Polícia Militar foi chamada e os agentes conversaram com a vítima. Ela contou que fazia uma faxina na casa do ex-marido, quando uma antiga companheira dele chegou ao local e começou a discutir, atacando-a com uma faca. A autora foi embora, enquanto a vítima saiu às ruas pedindo ajuda.

Os PMs percorreram a região onde o crime aconteceu, mas a suspeita não foi encontrada. O caso foi registrado na delegacia de Barra Mansa (90ª DP).