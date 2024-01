Mulher é esfaqueada por ex-companheiro em Volta Redonda

Volta Redonda – Um idoso, de 60 anos, foi preso na tarde deste sábado (6), após esfaquear sua ex-companheira no bairro Conforto, em Volta Redonda. A vítima estava saindo do trabalho quando foi atacada, sendo atingida nas costas, barriga e nos dois braços. O homem tentou tirar a própria vida após o ataque, mas foi impedido por policiais militares. Uma faca, identificada como a arma do crime, foi apreendida no local.

Os dois foram encaminhados para o Hospital São João Batista, onde foram atendidos. A mulher já obteve alta e o idoso está preso.

O caso foi registrado na 93ª DP.