Mulher é espancada até a morte na Vila Histórica de Mambucaba - Diário do Vale

Matéria publicada em 26 de janeiro de 2023, 19:50 horas

Angra dos Reis – Daniella Juvenal da Silva, 48 anos, foi encontrada morta na madrugada desta quinta-feira (26), depois de ter sido espancada. O crime aconteceu na Vila Histórica de Mambucaba, em Angra dos Reis. O principal suspeito é o companheiro da vítima. O homem, de 38 anos, foi preso em flagrante após o crime por agentes do 33° Batalhão de Polícia Militar. Ele estava em casa e se entregou.

Os policiais chegaram ao endereço após denúncia de que uma mulher estaria sendo agredida pelo marido. Ela apresentou diversos ferimentos na cabeça.

Inspetores e peritos da 166ª DP estiveram no local do crime, que ocorreu na Rua do Comércio, e estão apurando a motivação do feminicídio.

Segundo apurado pela reportagem, a vítima já teve diversas passagens pela polícia na cidade de Porto Real.