Matéria publicada em 20 de setembro de 2020, 07:41 horas

Volta Redonda – Uma mulher, de 42 anos, foi espancada por um ladrão, neste sábado, dia 19, quando caminhava pela Rua 160, no bairro Laranjal, em Volta Redonda. O bandido a jogou no chão e chutou as costas da vítima.

Em seguida, o criminoso fugiu com a bolsa da mulher, que continha documentos, cartão magnético, celular e dinheiro. A vítima registrou o roubo na 93ª DP (Volta Redonda).