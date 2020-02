Mulher é ferida com faca durante discussão e irmão é suspeito da agressão

Matéria publicada em 23 de fevereiro de 2020, 10:54 horas

Irmão não foi encontrado pela polícia

Volta Redonda- Uma mulher, de 29 anos, foi ferida com faca e teve lesões no pulmão. Ela deu entrada na manhã deste domingo (22) no Hospital São João Batista. A vítima relatou que foi agredida pelo irmão durante uma discussão, o caso aconteceu no bairro Água Limpa, em Volta Redonda.

A PM esteve na casa da família, mas o irmão não foi encontrado. A unidade médica informou que a paciente teve que passar por uma cirurgia, ela continua internada e seu estado de saúde é estável.