Mulher é furtada por quadrilha especializada em loja na Amaral Peixoto - Diário do Vale

Matéria publicada em 8 de março de 2023, 11:26 horas

Idosa só se deu conta do furto no caixa da loja quando foi efetuar o pagamento das compras

Volta Redonda – Um crime comum no comércio de Volta Redonda fez mais uma vítima, nesta terça-feira (07). Na véspera do dia internacional da mulher, uma idosa foi furtada por uma quadrilha especializada, formada por três mulheres, numa loja na Amaral Peixoto.

Enquanto a vítima escolhia suas compras em uma arara de vestidos, na frente da loja, três mulheres se aproximaram dela e começaram a mexer na mesma arara. Distraída, a idosa nem percebeu a proximidade das outras mulheres. Duas delas se encostaram e distraíram a vítima, enquanto a terceira mexia tranquilamente na bolsa da idosa e realizava o furto.

A idosa só se deu conta do ocorrido quando já estava no caixa. Ela foi pagar as compras e deu falta da carteira. A vítima ainda contou que só havia entrado nessa loja, então gerente puxou as imagens na câmera. As criminosas ainda levaram todo o pagamento da idosa.

Recorrentes

Esses crimes tem sido recorrentes no comércio local e o modo de agir é sempre parecido. As vítimas são geralmente idosas, pois se distraem facilmente. Tudo acontece muito rápido. Chegam duas ou três mulheres perto da vítima, enquanto duas delas a distraem, uma terceira aproveita para fazer o furto. Elas abrem ou cortam a bolsa pegam a carteira, cartões de crédito e débito, com senha, pois geralmente as idosas escrevem a senha para não esquecer.