Mulher é morta em acidente na Beira Rio, em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 12 de março de 2023, 07:37 horas

Volta Redonda – Na noite deste sábado (11), um grave acidente na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira Rio, no Retiro, matou uma mulher – identificada até o momento como Beatriz – que estaria na garupa da moto envolvida no caso. Segundo uma testemunha ouvida pelo DIÁRIO DO VALE, dois carros teriam colidido e a moto não teria conseguido frear a tempo. A mulher, que morreu na hora, teria sido arremessada do veículo com o impacto da batida. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) em Três Poços.

A reportagem será atualizada tão logo haja novas informações.

Acidente na Beira Rio deixou uma vítima fatal

Foto: Redes Sociais