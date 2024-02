Mulher é presa após aplicar golpe do falso pix em Volta Redonda

Volta Redonda – Uma mulher de 23 anos foi presa no sábado (17), acusada de aplicar o golpe do falso pix numa loja de calçados no Aterrado, em Volta Redonda. A suspeita foi presa em sua residência no bairro 249.

De acordo com informações da Polícia Militar, o proprietário da loja solicitou apoio policial, pois a mesma mulher já teria aplicado o golpe na loja antes. Os agentes acompanharam o motoboy na entrega dos calçados e prenderam a mulher em flagrante.

Segundo o dono da loja, em dezembro a mulher aplicou o golpe do pix falso no valor de R$ 340,00. Desta vez, o valor foi de R$339,90, que logo foi percebido.

A acusada foi conduzida até a 93ª Delegacia de Polícia, onde o caso será investigado.