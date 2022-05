Mulher é presa após furtar ração para cão e pano de prato em Valença

Matéria publicada em 20 de maio de 2022, 12:25 horas

Valença – Policiais do 10º Batalhão da PM prenderam na quinta-feira (19), uma mulher, de 57 anos, suspeita de furto em Valença. Ela foi filmada pelo sistema de câmeras de um supermercado localizado na Praça Paulo de Frontin, no Centro da cidade, colocando em sua bolsa 1 quilo de ração para cachorro, um guia para cão, dois panos de prato, 330 gramas de presunto, 330 gramas de muçarela, e uma blusa feminina no valor de R$ 79, 99.

A suspeita foi abordada por seguranças após sair do estabelecimento sem pagar pelas mercadorias. Os PMs foram solicitados à comparecer ao local e levaram a mulher para a Delegacia de Valença, onde ela permaneceu presas.

As mercadorias furtadas foram devolvidas aos responsáveis pelo supermercado.