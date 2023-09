Mulher é presa com 23 tabletes de maconha em Piraí

Piraí – Uma mulher de 23 anos foi presa na noite desta quarta-feira (27) por transportar 23 tabletes de maconha. A prisão aconteceu durante a operação Canis Pugnax, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que contou com equipes do Núcleo de Operação com Cães (NK9/RJ).

O grupo de operações táticas da 7° Delegacia da PRF, em fiscalização de combate ao crime no km 233 da Dutra, em Piraí, abordou um ônibus da linha São Paulo/SP X Vitória/ES, utilizando a K9 Cacau para verificação das bagagens.

A cadela sinalizou uma bagagem contendo material ilícito, sendo verificado através do tíquete que pertencia a uma passageira de 23 anos de idade.

Dentro da bagagem, os policiais encontraram 23 tabletes de maconha. A passageira recebeu voz de prisão por tráfico de drogas. Aos agentes, ela disse que receberia R$ 2 mil para levar a droga de Florianópolis (SC) até Vitória (ES).

Ao receber a voz de prisão, a mulher teve um mal súbito. Foi socorrida e levada sob escolta da PRF para o Hospital Flávio Leal, em Piraí, onde foi medicada.

Quando teve alta, ela foi conduzida à 94° Delegacia de Polícia (Piraí), onde permanece presa.