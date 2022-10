Mulher é presa com mais de dois mil pinos de cocaína em Resende

Matéria publicada em 31 de outubro de 2022, 08:46 horas

Resende – Policiais militares prenderam no fim de semana passado, uma mulher de 40 anos, suspeita de tráfico de drogas em Resende. Ela foi abordada com 2,3 mil pinos que estavam escondidos sobre o piso da cozinha do imóvel da autora, localizado na Avenida Perimetral Norte, bairro Cidade Alegria.

Segundo os PMs, ela ao ser abordada foi logo dizendo: “perdi”. O outro suspeito era o filho da mulher, que conseguiu fugir pulando a janela da residência.

No local foram apreendidos ainda, um tablete de maconha, 59 trouxinhas da mesma droga, 175 pedras de haxixe, celular, duas balanças, materiais para embalar drogas e etiquetas com a inscrição de uma facção criminosa.

A mulher foi levada para a 89ª DP onde ela e o filho, mesmo foragido, foram indiciados por tráfico de drogas. Ela permaneceu presa.