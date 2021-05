Mulher é presa condenada por lesão corporal gravíssima

Volta Redonda – Policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda) prenderam, nessa sexta-feira, dia 14, uma mulher acusada de crime de lesão corporal gravíssima. Contra ela foi cumprido mandado de prisão condenatória, expedido pelo Cartório do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Volta Redonda.

Com base em informações do Setor de Inteligência da unidade policial, os agentes foram até a Rua Rio Igapé, bairro Água Limpa, em Volta Redonda, onde localizaram e detiveram a acusada, de 50 anos de idade. Ela foi condenada a pena de quatro anos de prisão no regime semi-aberto.