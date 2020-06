Mulher é presa em flagrante com 70kg de maconha em casa no bairro Açude

Matéria publicada em 18 de junho de 2020, 23:49 horas

Volta Redonda – Nesta quinta-feira, dia 18, a Polícia Civil de Volta Redonda prendeu, em flagrante, uma mulher com 70kg de maconha, material para endolação e um simulacro de fuzil no bairro Açude.

De acordo com as primeiras informações da Polícia Civil, a mulher, que não teve a identidade divulgada, foi presa em casa e segundo informações apuradas pelos agentes ela seria companheira do gerente do tráfico no Açude.

A mulher foi encaminhada a 93ª DP de Volta Redonda, onde ficou presa.