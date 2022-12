Mulher é presa em flagrante por posse irregular de arma de fogo - Diário do Vale

Matéria publicada em 31 de dezembro de 2022, 10:31 horas

Resende – Uma mulher, de 56 anos, foi presa por agentes do 37° Batalhão da Polícia Militar na noite de sexta-feira (30) por posse irregular de arma de fogo. O caso aconteceu na rua Domingos Storino, no bairro Cabral, em Resende. Segundo os policiais, ao perceber os agentes se aproximando, ela deixou a arma cair no chão enquanto saía de um Astra preto. O veículo era conduzido pelo filho que fugiu do local com a chegada dos policiais.

De acordo com a PM, buscas foram realizadas no local para encontrar o motorista, mas ele não foi localizado. A mulher foi levada para a 89ª DP onde a ocorrência foi registrada.