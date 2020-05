Mulher é presa no Belém por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas

Matéria publicada em 17 de maio de 2020, 17:12 horas

Angra dos Reis – Após informações obtidas através do Disque Denúncia de Angra (0300 253 1177), policiais do 33º BPM a apreenderem, na última sexta-feira (15) 29 sacolés de cocaína, um aparelho celular e R$ 200 em espécie.

De acordo com os agentes, no imóvel denunciado foram recebidos por uma mulher, citada na denúncia, que afirmou fazer parte do tráfico de drogas local, juntamente com seu marido, que não se encontrava no local. Durante pesquisa junto ao sistema, os policiais verificaram que a mesma possuía oito passagens anteriores, pelo artigo 155 do Código Penal. Ela foi encaminhada à 166ª DP, onde ficou presa com base no artigo 33 da lei 11343/2006.

O Disque Denúncia solicita a população que continue ajudando a polícia, denunciando atividades criminosas em Angra dos Reis pelo telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda através do aplicativo “Disque Denúncia RJ”. Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.