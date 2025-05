Mulher é presa por abandonar filhos de 7 e 12 anos em Volta Redonda

Volta Redonda – Uma mulher de 26 anos foi presa na tarde desta quarta-feira (7), suspeita de abandonar os dois filhos, de 7 e 12 anos, sozinhos no bairro Açude I, em Volta Redonda. A ocorrência foi atendida por policiais civis da 93ª DP, sob coordenação dos delegados Vinicius de Mello Coutinho e José Carlos Pereira Neto, com apoio de agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEMOP).

A situação foi descoberta por volta das 15h30, quando moradores notaram que as crianças estavam vagando pelo bairro desde cedo e chegaram a procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) em busca de comida. Alertadas, as equipes da SEMOP foram até o local, constataram que os menores estavam sozinhos e iniciaram as buscas pela responsável.

A mulher foi localizada em um bar, completamente embriagada e acompanhada de amigos. Segundo os policiais, houve um princípio de tumulto por parte dos frequentadores, que tentaram impedir a ação dos agentes, mas a situação foi rapidamente controlada.

Na delegacia, um conselheiro tutelar informou que, além do abandono naquele dia, as crianças não estão matriculadas nem frequentam a escola, o que configura também abandono intelectual.

A mulher foi autuada em flagrante por abandono de incapaz e será encaminhada ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. As crianças foram acolhidas pelo Conselho Tutelar, que segue acompanhando o caso.