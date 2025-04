Mulher é presa por tráfico após denúncia anônima em Angra

Angra dos Reis – Policiais Militares do Serviço Reservado (P2) do 33º Batalhão da Polícia Militar prenderam, nesta segunda-feira (14), uma mulher suspeita de envolvimento com tráfico de drogas em Angra dos Reis, na localidade conhecida como Casinhas do Bracuí. A ação foi resultado de uma denúncia anônima repassada ao Disque Denúncia Angra (0300 253 1177), informando sobre atividades criminosas na região.

De acordo com a PM, ao chegar ao local, apontado como ponto de venda de entorpecentes, alguns suspeitos fugiram, mas uma mulher foi abordada. Ela já possuía passagens anteriores pela polícia com base nos artigos 33, 35 e 40 da Lei 11.343/2006, que trata do tráfico de drogas.

Com a suspeita, os agentes apreenderam 48 pinos de cocaína, 51 tiras de maconha e 11 pedras de crack. Ao ser questionada, ela admitiu o envolvimento com o tráfico. A mulher e o material entorpecente foram levados para a 166ª Delegacia de Polícia (DP), onde o caso foi registrado.