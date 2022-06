Mulher é presa suspeita de tráfico de drogas no Santa Inês

Matéria publicada em 14 de junho de 2022, 18:40 horas

Volta Redonda – Nesta terça-feira, dia 14, na Rua Carlos Chagas, no bairro Santa Inês, em Volta Redonda, uma mulher de 19 anos, foi presa suspeita de tráfico de drogas.

Uma equipe do Serviço Reservado recebeu denúncia de tráfico de drogas no local e realizou um cerco. Com ela foi apreendido um celular, 77 pinos de cocaína e R$ 50 em espécie.