Mulher é presa transportando armas de fogo em ônibus para o estado da Bahia - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de abril de 2023, 19:38 horas

Uma mulher que transportava armamento em um ônibus para o estado da Bahia foi presa em flagrante, nesta segunda-feira (3) por policiais civis da 78ª DP (Fonseca). Os agentes apreenderam dois fuzis, cinco pistolas, dez carregadores para pistolas, além de munições.

A mulher foi identificada após trabalho de inteligência e monitoramento. Segundo os policiais, os agentes investigavam a atuação de traficantes e descobriram que ela transportaria armas da comunidade da Rocinha, na Zona Sul da capital do Rio, para a Bahia em um ônibus comercial, que sairia da Ilha do Governador, na Zona Norte. As equipes localizaram e abordaram o coletivo na Avenida Brasil, altura do bairro da Penha, fizeram uma vistoria no compartimento de bagagem e encontraram o armamento em uma das malas.

Ainda segundo a Polícia, em seguida, os agentes identificaram a responsável pelo material. Ela disse que recebeu a bolsa de um homem desconhecido, que ganharia um bom dinheiro pelo transporte, mas afirmou que não sabia o conteúdo da mala. No entanto, os agentes encontraram fotografias da mulher portando armas de fogo, inclusive, com fuzis e em meio a outras pessoas armadas em uma comunidade.

Ela responderá pelos crimes de transporte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida e associação para o tráfico de drogas.