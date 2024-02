Mulher é resgatada de cárcere privado em Resende

Resende – Uma mulher de 27 anos foi resgatada pela Polícia Militar de um cárcere privado, nesta segunda-feira (19), em uma residência na Rua Ouro Preto, no Condomínio Gardênia, no bairro Fazenda da Barra 3. O bairro é área de domínio da facção Comando Vermelho (CV). A vítima teria sido pega no último sábado (17) e levada para o local, onde estaria sofrendo maus tratos desde então, sendo também ameaçada de morte.

O namorado da vítima, de acordo com o apurado pela Polícia, teria envolvimento com a facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP). Uma das lideranças do CV teria dado ordem para que marginais atraíssem a mulher para o Fazenda da Barra 3 e a mantivessem em cárcere privado até que chegasse a autorização para matá-la.

Ciente dessas informações, agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar fizeram diligências pelo bairro para descobrir o endereço onde a vítima estava. A mulher, assustada e nervosa, conseguiu escapar e pedir ajuda aos agentes. Contou que estava proibida de sair do local onde era mantida refém e que os criminosos teriam ordenado a ela que fosse em direção aos PMs e dissesse que estava tudo bem.

Os policiais retiraram a vítima em segurança do local e a conduziram à 89ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. A mulher foi ouvida e liberada em seguida.