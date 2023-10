Mulher é vítima de ‘corretivo’ do tráfico, em Resende

Resende – A Polícia Militar prendeu na noite deste sábado (30) um rapaz de 19 anos, suspeito de tráfico de drogas. De acordo com informações apuradas pelo DIÁRIO DO VALE, ele foi detido em uma área de mata no Jardim Beira Rio, após denúncia de que no local haveria oito homens armados que teriam adentrado o local com uma mulher que estaria com as mãos amarradas.

Quando a PM chegou ao lugar indicado, os suspeitos fugiram. Em incursão, os policiais conseguiram deter o jovem de 19 anos. Com ele foram encontrados 379 g de maconha, 178 g de cocaína, um celular e uma munição calibre 9mm.

Questionado sobre o paradeiro da mulher, o rapaz disse que ela estaria sob efeito de drogas e falando sobre a facção rival.

Por isso, explicou, recebeu um ‘corretivo’ na área de mata, sendo liberada logo em seguida. O jovem não soube informar para onde ela teria ido.

Tanto o suspeito quanto o material apreendido foram levados para a 89a Delegacia de Polícia (Resende), onde o rapaz foi preso em flagrante por tráfico de drogas.