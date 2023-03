Mulher é vítima de feminicídio e suspeito é detido em Valença - Diário do Vale

Matéria publicada em 11 de março de 2023, 18:00 horas

Valença – Uma mulher de 31 anos foi assassinada na madrugada deste sábado (11) dentro de uma casa na Rua Eurico Lengruber, no Parque Pentagna, em Valença. O suspeito do crime, um homem de 32 anos, foi preso em flagrante pelos agentes do 10º Batalhão da Polícia Militar. A vítima foi identificada como Tamires Jacinto Delfino Dos Santos.

Segundo a Polícia Militar, os policiais foram até o local após denúncias de gritos e uma possível briga de casal. Quando chegaram, encontraram a vítima caída com muito sangue ao seu redor e já sem vida. Os agentes chegaram a ver o suspeito fugindo por uma área de mata próxima. Ele foi flagrado logo depois voltando para a cena do crime com manchas de sangue pelo corpo.

O suspeito foi levado para a 91ª DP, onde permaneceu preso por feminicídio. O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal do bairro Três Poços, em Volta Redonda.