Barra do Piraí – Uma mulher encontrou, na manhã deste sábado (16), um revólver calibre 32, 27 munições calibre 38 e 24 munições calibre 32 enquanto fazia uma reforma na própria casa no distrito de Ipiabas, em Barra do Piraí.

A moradora chamou os policiais e realizou a entrega voluntária do material.

A arma e as munições foram levadas para a 88ª DP, onde a ocorrência está sendo registrada.