Mulher esfaqueia companheiro em Barra Mansa

Barra Mansa – Na noite de sábado, outro crime envolvendo pessoas que viviam juntas foi registrado na cidade. Uma mulher de 41 anos foi detida por ter esfaqueado o companheiro. De acordo com a polícia militar, o crime ocorreu na Rua Projetada, no bairro São Domingos.

Os policiais receberam denúncias anônimas sobre a ocorrência de episódios de violência doméstica no endereço citado. Ao chegarem no local, os PMs encontraram uma ambulância do Corpo de Bombeiros já socorrendo a vítima, que atingido no tórax pela facada.

A mulher foi levada para a delegacia, onde foi autuada por lesão corporal. A Polícia Civil vai investigar o caso para saber o que motivou a briga entre o casal e a facada.