Mulher fica ferida após capotamento na Dutra - Diário do Vale

Matéria publicada em 29 de novembro de 2022, 15:51 horas

Barra Mansa – Uma mulher ficou ferida na manhã desta terça-feira (29) após capotar com o carro na altura do km 274 da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa.

De acordo com a PRF, a condutora do veículo Celta teria perdido o controle e capotado, ocasionando também em uma colisão com um caminhão que vinha logo atrás. A mulher foi socorrida para a Santa Casa de Barra Mansa. O motorista do caminhão não se feriu.