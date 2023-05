Mulher fica ferida em acidente no Centro de Barra Mansa

Matéria publicada em 23 de maio de 2023, 11:57 horas

Após cirurgia, estado de saúde da vítima é considerado estável

Barra Mansa – Uma mulher, de 51 anos, ficou ferida após capotar com o carro na noite desta segunda-feira (22), na Rua Bernardino Silva, no Centro de Barra Mansa. Três viaturas do Corpo de Bombeiros se dirigiram ao local e a vítima foi socorrida para a Santa Casa de Barra Mansa.

De acordo com testemunhas, a mulher dirigia o veículo e fazia uma curva quando bateu em um carro parado. O automóvel em que ela estava quase capotou, virando de lado. A mulher passou por uma cirurgia no antebraço e o estado de saúde dela é estável.