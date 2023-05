Mulher fica ferida em engavetamento na Dutra, em Resende

Matéria publicada em 25 de maio de 2023, 19:14 horas

Resende – A condutora de um Gol ficou ferida em um engavetamento envolvendo dois caminhões, na altura do KM 311, da Rodovia Presidente Dutra, em Resende. Segundo a PRF, após uma redução na velocidade do fluxo de veículos, uma carreta colidiu na traseira de um caminhão, que bateu na traseira do carro.

A condutora, de 28 anos, foi socorrida pela equipe de resgate para o Hospital de Emergência de Resende por estar sentindo dores no corpo. Os condutores dos veículos pesados saíram ilesos.