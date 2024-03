Mulher grávida pede ajuda e agressor é preso em Barra Mansa

Barra Mansa – Policiais civis da 90ª Delegacia de Barra Mansa prenderam um homem de 24 anos, suspeito de violência doméstica contra sua companheira grávida, na tarde desta terça-feira (5), na Vila Delegado, em Barra Mansa.

De acordo com informações dos policiais, a vítima avistou a viatura da 90ª DP e acenou com as mãos pedindo socorro. Os agentes foram em busca no agressor, que foi preso a poucos metros e não ofereceu resistência.

O suspeito, que já possui antecedentes por tráfico de drogas, foi encaminhado para a 90ª DP e será transferido para a Cadeia Pública de Volta Redonda.

