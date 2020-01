Mulher mais velha do mundo completa 117 anos em 2020

Matéria publicada em 6 de janeiro de 2020, 11:34 horas

Kane Tanaka foi reconhecida pelo “Guinness World Records” no ano passado, quando tinha 116 anos e 66 dias

Japão – A mulher mais velha do mundo completou 117 anos, no dia 2 de janeiro deste ano, mas a festa de comemoração foi realizada no último domingo (5), no Japão. Kane Tanaka ampliou seu recorde ao lado de funcionários e amigos da casa de repouso em que ela está.

Kane ganhou um bolo, o qual comemorou seu aniversário.

Recorde

Em março de 2019, Kane já havia sido confirmada como a pessoa mais velha do mundo, quando tinha 116 anos e 66 dias, segundo o livro “Guinness World Records”.

O record anterior pertencia ao Chiyo Miyako, japonês que faleceu em julho de 2018, aos 117 anos.

A idade recorde de Tanaka é simbólica da população de rápido crescimento no japão que, juntamente com a queda na taxa de natalidade está levantando preocupação sobre a escassez de mão-de-obra e as perspectivas de crescimento econômico futuro.

O número de bebês nascidos no Japão caiu cerca de 5,9% no ano passado, para menos de 900 mil pela primeira vez que o governo começou a comilar dados em 1899, de acordo com o Ministério do Bem-Estar do Japão.

Kane nasceu prematura em 1903 e casou-se com Hideo Tanaka, em 1922. O casal teve quatro filhos e adotou um quinto.