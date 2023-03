Mulher morre ao ser atropelada por trem em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 9 de março de 2023, 15:18 horas

Barra Mansa – Ivone Maria de Souza, de 70 anos, morreu ao ser atropelada por um trem no início da tarde desta quinta-feira (9), na passagem de nível da Rua Alberto Mutel, no Centro, em Barra Mansa. Ela chegou a ser socorrida em estado grave para a Santa Casa de Barra Mansa, mas não registiu aos ferimentos.

A linha ficou parada e o fluxo de veículos na passagem de nível da Rua Alberto Mutel ficou fechado. As pessoas chegaram a atravessar a pé a linha de trem no local, pois a passagem de nível da Rua Alberto Mutel não possui passarela. A passarela mais próxima está localizada no Parque da Preguiça.

A partir desta semana, a MRS aumentou a circulação de composições na região. A empresa explicou em nota enviada à redação que, devido à uma alteração temporária na operação ferroviária, alguns trens da empresa poderão circular nos dois sentidos, especialmente no trecho conhecido como Linha do Centro. A medida foi adotada por uma necessidade técnica operacional diante de uma fuga de aterro ocorrida no trecho conhecido como Ferrovia do Aço, em decorrência das fortes chuvas.