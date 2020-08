Mulher morre após ser atropelada por ônibus em Volta Redonda

Matéria publicada em 16 de agosto de 2020, 21:07 horas

Volta Redonda – Lady Diana do Nascimento, de 38 anos, morreu após ser atropelada por um ônibus, na tarde deste domingo (16), na Avenida Waldir Sobreira Pires, no bairro Retiro, em Volta Redonda.

A mulher era passageira do ônibus e começou a passar mal, após descer do transporte coletivo. Segundos depois de descer, cambaleou e caiu de costas no chão, no momento em que o ônibus se movimenta novamente.

O motorista parou o veículo ao perceber que a mulher havia caído, evitando que fosse atingida pelas rodas traseiras, mas imagens de uma das câmeras de segurança da avenida, mostraram que uma das rodas dianteiras acabou passando por cima da mulher, que morreu na hora.