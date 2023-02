Mulher morre atingida por queda de árvore em camping, em Itatiaia - Diário do Vale

Matéria publicada em 23 de fevereiro de 2023, 09:03 horas

Vítima dormia com o namorado, que não se feriu, em uma barraca

A nutricionista Kettlen da Rocha Teixeira, de 22 anos morreu, após ser atingida por uma árvore que caiu dentro de um camping em Maringá, Itatiaia, na madrugada desta terça-feira (21). Ela estava acompanhada pelo namorado, de 35 anos, que não se machucou. Kettlen chegou a ser levada ao Hospital Municipal Dr. Manoel Martins de Barros, mas não resistiu.

O casal saiu do município de Queimados para passar o feriado de carnaval no camping, na estrada Maringá-Maromba. Eles dormiam quando foram atingidos pela árvore, por volta das 2 horas.

O namorado contou aos policiais que pediu ajuda para outros campistas, que removeram a árvore do local e que, neste momento, Kettlen já estava inconsciente. Ele seguia com ela para o hospital mais próximo quando, no meio do caminho, encontrou com uma ambulância, que havia sido acionada. Ela chegou à unidade médica já sem vida.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda e o caso foi registrado na Delegacia de Itatiaia (99ª DP), como morte por desabamento. Ainda não se sabe o que causou a queda da árvore.