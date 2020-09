Mulher morre atropelada em Porto Real

Matéria publicada em 22 de setembro de 2020, 15:27 horas

Porto Real – Uma mulher, de 51 anos, morreu na noite de segunda-feira, dia 21, após ser atropelada por um Fiat Uno, dirigido por outra mulher, de 41 anos. A vítima estava de bicicleta quando foi atropelada pelo veículo, na Rua Fernando Bernardeli, no Centro de Porto Real.

A motorista do carro não abandonou o local do acidente. Segundo testemunhas, a vítima teria atravessado repentinamente e entrado na frente do veículo.

O atropelamento foi registrado na 101ª DP (Porto Real).