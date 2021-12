Mulher morre e criança fica ferida em acidente na Rodovia do Contorno

Matéria publicada em 23 de dezembro de 2021, 11:22 horas

Volta Redonda – Um acidente na manhã desta quinta-feira (23), matou uma mulher, de aproximadamente 60 anos, e deixou uma menina de 11 anos ferida. Elas estavam numa moto que bateu numa carreta na Rodovia do Contorno, próximo ao residencial Jardim Mariana.

A criança foi socorrida pelos bombeiros e levada para o Hospital São João Batista. Segundo testemunhas, as vítimas ficaram entre as rodas da carreta. Policiais militares estão no local do acidente.